Бигли, белорусские гончие и шурпа. На «Дажінках» в Ивье открыли выставку охотничьих собак

Любители охотничьего собаководства из всех районов Гродненщины воспользовались возможностью показать своих четвероногих друзей.





На выставке охотничьих собак на трех рингах выступают собаки фактически всех пород. Здесь же можно получить профессиональную консультацию специалистов по дрессировке четвероногих и уходу. Эксперты оценивают в первую очередь экстерьер собак – их соответствие породе.

– Для заводчиков подобные мероприятия – повод блеснуть достижениями подопечных, – подчеркивает глава экспертной комиссии выставки Константин Власов. – Большинство из них – фанаты своего дела.





Ивьевчане Геннадий Лушко и его сын Алексей привели на выставку красивых белорусских гончих палевого цвета. Завели эту породу пять лет назад, и искренне любят своих подопечных. Собаки отлично чуют лису, зайца, лося, кабана. Зорка – обладательница диплома первой степени, а Буран – третьей степени по вольерному кабану.





– В последние годы заметно поменялась специфика охоты, многие охотятся без собак, – дополняют Казимир и Павел Пекша, заводчики бигля Сола. – При этом незаметно уходят многовековые традиции и романтика настоящей охоты. Когда на охоте несколько собак – это словно хоровое пение! Мы не ставим задачу добыть зверя. Самое ценное – получить эмоции.





Охотничьи хозяйства области представили на выставке экспозиции рыбацких и охотничьих трофеев. На полевой кухне готовится ароматная шурпа из дичи и наваристая уха. Ивьевчане и гости праздника аграриев с удовольствием общаются с охотниками и рыболовами, слушают их байки и угощаются ухой.





Межрайонная выставка охотничьих собак организована Гродненской областной структурой РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».