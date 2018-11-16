В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу







Как признались молодожены, свадьба была запланирована раньше, но от предложения первыми повязать символическую ленту на скамейке в сквере для влюбленных отказаться не смогли.





Молодые получили много теплых поздравлений и ценных подарков.







Председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак вручил молодой семье сертификат, подтверждающий право на получение арендной квартиры в новом многоквартирном доме.

Свадебные подарки Дмитрий и Виктория получили и от областной организации ОО «Белорусский союз женщин», открытого акционерного общества «Минский тракторный завод» и машиностроительного холдинга «Амкодор».









Новый обустроенный сквер непременно станет излюбленным местом для ивьевчан и гостей города, а ветви кованого дерева – одного из главных атрибутов тематической площадки – в скором времени украсят десятки символических замков, оставленных молодоженами на счастье.







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