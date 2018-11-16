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С праздником тружеников села! Поздравление областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, областного и Гродненского городского Советов депутатов

17.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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С праздником тружеников села! Поздравление областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, областного и Гродненского городского Советов депутатов

 

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса Гродненщины, ветераны отрасли!
 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и областным фестивалем «Дажынкі-2018». 
 
Сельское хозяйство всегда занимало особое место в экономике Гродненщины. Усилиями тружеников полей и ферм, работников перерабатывающих предприятий область вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. В сложных погодно-климатических условиях текущего года аграрии принеманского края проявили профессионализм, организованность, умение реагировать на вызовы природы. Выращен хороший урожай сахарной свеклы, овощей, картофеля, плодов и других сельскохозяйственных культур. Добрых слов заслуживают работники животноводства.
 
Производство продукции этой отрасли увеличено в основном за счет роста продуктивности.
 
Работают устойчиво, увеличивают производство, расширяют ассортимент выпускаемой продукции и географию экспорта предприятия переработки. Поддерживают аграрный сектор ученые, строители, транспортники. Свой вклад в организацию современного быта на селе вносят врачи, педагоги, работники культуры и социальной защиты. 
 
Спасибо вам, труженики села, за то, что любите свою землю, не боитесь тяжелого труда, вкладываете в работу всю силу, знания и душу, следуете вековым традициям, перенимаете и внедряете все новое и прогрессивное. Низкий поклон ветеранам отрасли, заложившим основу современных успехов. 
 
Желаем вам, вашим семьям, родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях. 
 
Областной и Гродненский городской исполнительные комитеты
Областной и Гродненский городской Советы депутатов
 
 
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  Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса Гродненщины, ветераны отрасли!   Примите искренние поздравления с профессиональным праздником...
 
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