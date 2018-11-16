Бани стали в Беларуси социально значимыми услугами





Совмин отнес оказание услуг бань и душевых в сельской местности к социально значимым, цены на которые регулируются государством.

Постановление Совета министров Республики «О внесении дополнения в постановление Совмина от 17 января 2014 г. №35» принято во исполнение Комплекса мер по обеспечению жителей Беларуси общедоступными и качественными услугами бань и душевых на 2018-2020 годы, утвержденного заместителем премьер-министра.

Постановлением предусмотрено включение в перечень социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом (утвержденный постановлением Совета министров от 17 января 2014 года №35), услуг бань общего пользования и душевых, расположенных на территории сельской местности.

Принятие данного постановления будет способствовать обеспечению населения, проживающего в сельской местности, качественными услугами бань и душевых по доступным ценам, а также позволит направлять средства местных бюджетов на финансирование (субсидирование) деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих банные услуги.