В новом сквере для влюбленных в Ивье в день «Дажынак-2018» встретили первую свадьбу





К торжественному открытию сквера для влюбленных подоспел первый свадебный кортеж – день бракосочетания молодого врача Виктории Цибульской и работника сельского хозяйства Дмитрия Кутеля совпал с главным областным праздником тружеников села. И это, по мнению жениха и невесты, добрый напутственный знак на семейное благополучие.

Как признались молодожены, свадьба была запланирована раньше, но от предложения первыми повязать символическую ленту на скамейке в сквере для влюбленных отказаться не смогли.





Молодые получили много теплых поздравлений и ценных подарков.







Председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак вручил молодой семье сертификат, подтверждающий право на получение арендной квартиры в новом многоквартирном доме.

Свадебные подарки Дмитрий и Виктория получили и от областной организации ОО «Белорусский союз женщин», открытого акционерного общества «Минский тракторный завод» и машиностроительного холдинга «Амкодор».









Новый обустроенный сквер непременно станет излюбленным местом для ивьевчан и гостей города, а ветви кованого дерева – одного из главных атрибутов тематической площадки – в скором времени украсят десятки символических замков, оставленных молодоженами на счастье.







Фото Олега БЕЛЬСКОГО

Анна РАДЮК