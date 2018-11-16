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Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»

17.11.2018 — Разное | Полымя  
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Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»

– Аграрный сектор – важная отрасль, здесь работает каждый третий занятый в экономике области. Вклад сельчан  в общую копилку достаточно серьезный: около 15% в валовый  региональный продукт, а если с переработкой – порядка 40%. Традиционно итоги работы АПК региона мы подводим в одном из районов области. В этом году в Ивьевском – своеобразном, интересном и трудолюбивом,  –  отметил Владимир Кравцов во время областного праздника «Дажынкi-2018».

Этот год  выдался непростым для сельского хозяйства Гродненщины: природа устроила серьезный экзамен.
– Я считаю, что аграрии с достоинством выдержали этот экзамен, хотя в растениеводстве недобрали определенную часть продукции. Вместе с тем это хороший результат, достойный уровень для нашего сельского хозяйства. Сегодня  убрали с полей все полностью. Сейчас самое важное — сохранить поголовье скота и обеспечить выполнение тех планов, которые установили по производству животноводческой продукции. Это определяющий момент для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны и Гродненского региона,  в том числе  отправить  часть урожая на экспорт. В этом году серьезно расширили рынки продаж продукции, в частности, активно осваиваем китайский рынок. Например, экспорт мясо-молочной и в целом всей продукции агропромышленного комплекса вырос более чем в три раза, а сумма проданной продукции более 10 миллионов долларов. Работа по освоению перспективного рынка продолжается, – подчеркнул председатель Гродненского облисполкома.
Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»
Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»
Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»
Недобор зерна, безусловно, сказался на работе отрасли животноводства. Однако, как отметил Владимир Кравцов, своевременно были приняты меры.
– Мы находимся в зоне рискованного земледелия. И в будущем вероятны  климатические перепады . Мы должны быть готовы к этому. Сегодня много новых, инновационных технологий. Наша задача все это грамотно и правильно применить. А специалистов в аграрной отрасли Гродненщины достаточно. Люди в этих непростых условиях работали с самоотдачей, справились с поставленной задачей. Мы не только обеспечили нашу продовольственную безопасность в этом году и нормальную зимовку в секторе АПК, но и  заложили основу для будущего урожая, – подчеркнул Владимир Кравцов.
Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»
Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»
Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»
 
 
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– Аграрный сектор – важная отрасль, здесь работает каждый третий занятый в экономике области. Вклад сельчан  в общую копилку достаточно
 
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