Корзина «Богач», новый гимн и фейерверк: Ивье принимает областные «Дожинки»

Новости Беларуси. Главный праздник хлеборобов отмечают 17 ноября в Гродненской области. Региональные «Дожинки» проходят в Ивье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Улицы города превратились в один большой гостиный двор с торговыми и ремесленными рядами, тематическими площадками, культурными, спортивными и развлекательными зонами. Сюда съехались аграрии всего региона. Лучшим будут вручены грамоты и ценные подарки.





Символом праздника стала корзина «Богач» высотой около 3 метров, наполненная зерном нового урожая из всех районов области. Впервые в Ивье прозвучит и гимн агрофеста.





Для жителей «Дожинки» – большое событие. К этому дню в городе обновили несколько детских садов, Дом культуры, после реконструкции также открылся стадион. Завершит народные гулянья вечерний фейерверк.