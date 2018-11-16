Чудо-рыба, Черномор и Русалка. Почти 20 деревянных скульптур украсили набережную в Ивье

Такой подарок областные мастера из всех районов Гродненской области сделали Ивье к празднику хлеборобов. Необычный арт-объект, который разместился в одном из самых любимых мест отдыха горожан, стал символом добрососедства и дружбы.

Результат общих усилий умельцев из различных регионов Гродненщины оценили председатель облисполкома Владимир Кравцов и многочисленные гости праздника во время открытия. Гости экспозиции отметили высокое мастерство и богатую фантазию авторов работ.





В деревянных скульптурах воплощены образы всеми любимых сказочных героев, которые как будто «вышли на берег из пучины морской». Мостовские резчики сделали Чудо-рыбу, зельвенские и дятловские – Водяного, островецкие – Царевну-лягушку. В Слонимском районе обратились к сказке Пушкина и создали из дерева Золотую рыбку. Лидские мастера показали, какой они представляют персонажа славянского фольклора Русалку. Умельцам из Гродненского и Ошмянского районов пришлось усердно поработать со стамеской, чтобы создать в дереве образ дядьки Черномора. Берестовицкий край подарил Ивье колоритного Нептуна, а Ленинский район города Гродно – Конька-Горбунка. Из Новогрудка приехала скульптура Прекрасной Царевны.









Некоторые районы обратились к фауне водного мира. Волковысские мастера вырезали из дерева щуку, свислочские – цаплю, щучинские и ивьевские – лебедей, кореличские – бобра.





О Вороновском районе в аллее скульптур будет напоминать рыбак с уловом, о Сморгонском – медведь.





"ГП".