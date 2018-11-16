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Где любовь да согласие, там и двор красен!

17.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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В каждом городе, в  любом населенном пункте есть место, которое пользуется популярностью у влюбленных парочек, куда в день регистрации брака приезжают молодожены, где назначают свидания, признаются в любви, делают предложения, бросают свадебные букеты в бурные воды местной реки.

Где любовь да согласие, там и двор красен!

 Почему так любят  ивьевчане места, расположенные недалеко от набережной городского пруда - понятно. Здесь чудесный пейзаж, здесь дышится легко, здесь дороги, ведущие в «старый город», здесь просто красиво. Создание небольшого сквера по улице Дзержинского – прекрасная идея, и надо отметить, что подобных скверов в нашем городе еще не было!

Строительство и благоустройство его велось в преддверии областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2018».

С легкой подачи горожан сквер стали называть сквером влюбленных, и он как символ любви, верности, согласия - новая достопримечательность Ивья.

Для создания романтического настроения на небольшом, вымощенном розовой плиткой участке земли разместилась скульптурная композиция: веселая улыбающаяся скамейка с парящим над ней сердечком.

Где любовь да согласие, там и двор красен!

Теперь  это будет излюбленным местом для свадебных фотографий молодоженов, здесь они смогут закрепить свой союз и повесить замочек любви.  Совет да Любовь! Где любовь да совет, там и горя нет! Где любовь да согласие, там и двор красен!

17 ноября, в знаковый для жителей нашего района день областного праздника «Дажынкі-2018», - торжественное открытие нового замечательного сквера для влюбленных.

Где любовь да согласие, там и двор красен!

В праздничный день и первая регистрация брака. Молодожены Виктория Цыбульская и Дмитрий Кутель принимают поздравления с самым замечательным событием в их жизни. Не каждая пара сможет похвастаться таким вниманием со стороны областного и районного руководства: пользуясь случаем, Викторию и Дмитрия поздравляют, дарят им подарки председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, а также представители открытого акционерного общества “Минский тракторный завод”, холдинга “Амкадор”.

Некоторые все еще остаются после  торжественного открытия в сквере, и мы не преминули спросить их, почему.

 Мария Антоновна, пенсионер:

- Все мы когда-то были молодыми, и поэтому на влюбленные молодые пары любо-дорого смотреть, невольно вспоминаем свою юность.

Молодая семья Борисевич:

 - Прекрасная площадка для отдыха и взрослых, и ребятишек, а также влюбленных, которые любят постоять и поцеловаться в каком-нибудь романтическом месте.

Вот уж действительно где можно будет побаловать себя спокойствием, уединением и даже каким-то необыкновенным изяществом: в самом сердце города с особой теплотой, любовью разбит роскошный сквер – место притяжения не только молодежи, но и людей старшего поколения.

Несмотря на торжественное открытие сквера, творческие идеи здесь будут воплощаться и дальше: вы только представьте, сколько разноцветных ленточек и замочков появится в ближайшем будущем!

Очень рекомендуем посетить сквер всем, кто здесь еще не был. 

И. Холяво.

Фото О. Бельского.

 

 
 
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