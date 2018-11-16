В каждом городе, в любом населенном пункте есть место, которое пользуется популярностью у влюбленных парочек, куда в день регистрации брака приезжают молодожены, где назначают свидания, признаются в любви, делают предложения, бросают свадебные букеты в бурные воды местной реки.
Почему так любят ивьевчане места, расположенные недалеко от набережной городского пруда - понятно. Здесь чудесный пейзаж, здесь дышится легко, здесь дороги, ведущие в «старый город», здесь просто красиво. Создание небольшого сквера по улице Дзержинского – прекрасная идея, и надо отметить, что подобных скверов в нашем городе еще не было!
Строительство и благоустройство его велось в преддверии областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2018».
С легкой подачи горожан сквер стали называть сквером влюбленных, и он как символ любви, верности, согласия - новая достопримечательность Ивья.
Для создания романтического настроения на небольшом, вымощенном розовой плиткой участке земли разместилась скульптурная композиция: веселая улыбающаяся скамейка с парящим над ней сердечком.
Теперь это будет излюбленным местом для свадебных фотографий молодоженов, здесь они смогут закрепить свой союз и повесить замочек любви. Совет да Любовь! Где любовь да совет, там и горя нет! Где любовь да согласие, там и двор красен!
17 ноября, в знаковый для жителей нашего района день областного праздника «Дажынкі-2018», - торжественное открытие нового замечательного сквера для влюбленных.
В праздничный день и первая регистрация брака. Молодожены Виктория Цыбульская и Дмитрий Кутель принимают поздравления с самым замечательным событием в их жизни. Не каждая пара сможет похвастаться таким вниманием со стороны областного и районного руководства: пользуясь случаем, Викторию и Дмитрия поздравляют, дарят им подарки председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, а также представители открытого акционерного общества “Минский тракторный завод”, холдинга “Амкадор”.
Некоторые все еще остаются после торжественного открытия в сквере, и мы не преминули спросить их, почему.
Мария Антоновна, пенсионер:
- Все мы когда-то были молодыми, и поэтому на влюбленные молодые пары любо-дорого смотреть, невольно вспоминаем свою юность.
Молодая семья Борисевич:
- Прекрасная площадка для отдыха и взрослых, и ребятишек, а также влюбленных, которые любят постоять и поцеловаться в каком-нибудь романтическом месте.
Вот уж действительно где можно будет побаловать себя спокойствием, уединением и даже каким-то необыкновенным изяществом: в самом сердце города с особой теплотой, любовью разбит роскошный сквер – место притяжения не только молодежи, но и людей старшего поколения.
Несмотря на торжественное открытие сквера, творческие идеи здесь будут воплощаться и дальше: вы только представьте, сколько разноцветных ленточек и замочков появится в ближайшем будущем!
Очень рекомендуем посетить сквер всем, кто здесь еще не был.
И. Холяво.
Фото О. Бельского.