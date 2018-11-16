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Охота, рыбалка, природа, традиции, или Женщины, не проходите мимо

17.11.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Охота, рыбалка, природа, традиции…Есть такая французская политическая партия с одноименным названием, основанная в сентябре 1989 года в виде ассоциации. Возглавляет ее Фредерик Ниу. Политическая платформа партии - защита традиционных ценностей сельской Франции.

Но речь не о ней, а о Республиканском ландшафтном заказнике «Налибокский», выполняющем, как известно, высокую экологическую и природоохранную функции. 

На областном фестивале-ярмарке «Дажынкі-2018» в Ивье он традиционно представляет выставку-презентацию рыбацких и охотничьих трофеев, выставку-дегустацию продуктов из дичи, национальной кухни.

Охота, рыбалка, природа, традиции, или Женщины, не проходите мимо

Видимо, не просто так расположилась она рядом с деревянной скульптурой царя Нептуна, изготовленной умельцами из Берестовицкого района.

Самые настоящие властелины рек и озер подготовили к празднику выставку-презентацию, рекламу рыболовных и охотничьих услуг, угощение шурпой и ухой.

Как? Вы еще не знаете, что такое шурпа? Шурпа – густой, жирный, насыщенный ароматами специй и трав заправочный суп на мясном бульоне, рецепт которого родом с Востока. Шурпа имеет много аналогов и различных наименований: чорба, шорпо или сорпа. Во всех странах в рецепт входят жирное мясо, крупно нарезанные овощи, специи, а иногда и фрукты. Суп варят в котле или готовят в казане, сначала обжаривая на масле все ингредиенты.

И уж точно все знают, что такое уха.  Может быть, только его происхождение не каждому знакомо. Слово «уха» происходит от древнего индоевропейского корня jus, означающего «отвар» или «жидкость». Первоначально «уха» - суп, фактически любое жидкое блюдо. И только в конце XVII — начале XVIII века название «уха» закрепляется исключительно за рыбным блюдом.

Охота, рыбалка, природа, традиции, или Женщины, не проходите мимо

Налибоки – это целая страна в стране, по площади равная Люксембургу, и поэтому выставка получилась богатая и интересная, а по своеобразию экспонатов -  несравнимая и неповторимая. Каких только экзотических охотничьих трофеев здесь нет: рога оленя, лося, клыки дикого кабана, чучела тетерева и глухаря, а еще аксессуары, одежда и амуниция для охотников.

Женщины! Не проходите мимо! Здесь и для вас много интересного:  охотничьи истории и тестирование снастей, всемирная история охоты, походная кулинария и деликатесы из дичи, подледный лов и подводная охота, а также фоторепортажи с главных охотничьих и рыбачьих мест и событий. Эксклюзивные съемки в красивейших охотничьих угодьях Специалисты обсуждают организацию и проведение охоты на волка, лося и оленя благородного с помощью подманивания.

Что там шурпа из оленины или колбаски из дичи! Вас научат готовить фазана в розовом вине!

Много интересного здесь и для поклонников активного отдыха: продажи охотничьих путевок, экологических туров, презентация 16 видов услуг, которые оказывают работники ландшафтного заказника.

«Охота и рыбалка» объединяет тех, кто готов на все ради охотничьего или рыболовного трофея.

И. Холяво.

Фото автора.

 
 
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