 Себя показать, на других посмотреть

На областной праздник аграриев съехалось много участников, гостей, артистов. День изобилует множеством зрелищных мероприятий. И одно из них в 9 утра началось на набережной городского озера под дружный лай участников. Да, да. Мы не оговорились. Не менее тридцати охотничьих собак в сопровождении своих хозяев приехали на выставку, посвященную именно им — умным, преданным, верным четвероногим охотникам.





Подобное мероприятие в областях и столице проводится обычно раз в три года.

Победа и любая награда собак на них дает шанс, так сказать, «выбиться в люди» и, наконец, сделать своего пса частью бизнеса, ведь цена на щенка от победителей возрастает в разы. Для заводчиков собак это не только повод блеснуть достижениями, но и повысить стоимость потомства своих подопечных. Однако дело не только в прибыли. Большинство заводчиков - истинные фанаты своего дела и нередко охотники.







У нас же выставка не носила такого целенаправленного коммерческого характера. Скорее, это для души, для эмоций. Эти истинные друзья человека, действительно, вызвали море радости и позитива, особенно у детей. Да и просто украсили этот день своим присутствием. Ведь в Ивье такая выставка проходит впервые.

Как сказал директор Ивьевской РОС Белорусского общества охотников и рыболовов Юозас Болеславович Станкевич, на выставку прибыли охотники со своими четвероногими друзьями из Ивьевского, Вороновского, Ошмянского, Новогрудского, Лидского районов. Это собаководы- любители. Был и один заводчик. Наш, ивьевский Геннадий Станиславович Лушко со своими белорусскими гончими (относительно новая, выведенная в Беларуси порода собак).

На выставке были представлены гончие, лайки, терьеры. Четвероногие охотники проходят сейчас экзамен по породе. Они — в центре внимания. И должны показать себя во всей красе, пройти серьезный экзамен; получить оценку экстерьера, которая подтверждает, что собака соответствует своей породе.

Созданы три группы (три ринга). И каждый ринг получает свои задания. Оценку лаек проводит эксперт Международной категории из Минска Владимир Николаевич Синица

с ассистентом.

Второй ринг (гончие всех пород) возглавляет эксперт 1-й категории из города Лиды Виктор Зенонович Жуковский с ассистентом и стажерами.

Норных собак оценивают на ринге №3 эксперт Республиканской категории Сергей Викторович Кашпор со стажером.





В 16.00 закончится эта зрелищная живая выставка. Победители получат дипломы областного совета БООР, подарки от Ивьевского райисполкома. Это, по словам, организаторов и устроителей выставки, будут ошейники, поводки, большие пакеты вкусного и полезного корма для четвероногих охотников и другие необходимые вещи для полноценной жизни питомцев

Гончие собаки предназначены для охоты за зайцем и лисицей. Основное их достоинство – найти зверя и с голосом преследовать его. Многие не понимают: как так ходить на охоту, тратить деньги и ничего не приносить домой? Настоящий охотник вам ответит, что домой ведь несутся эмоции, несется радость.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. Зенкевича.