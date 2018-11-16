Беларусь готова замахнуться на создание международного финансового центра. Есть ли шансы?





Фото: пресс-служба компании «Дана Холдингз»





«Дана Холдингз» предлагает создать международный финансовый центр на своей площадке на месте аэропорта «Минск-1». Компания, в частности, подписала меморандум о взаимопонимании с DIFC Investments, международным финансовым центром в Дубае, добившемся за двадцать лет весьма заметного в мировом масштабе места.





ex-press.by А вот в Европе, обращают внимание эксперты, признанные финансовые центры штормит. В частности, недавний финансовый кризис на Кипре и политика Евросоюза по закрытию офшорных зон и специальных юрисдикций с льготными режимами налогообложения лишили бизнес привычных инструментов, дав шанс новым игрокам, причем не обязательно речь идет об офшорах, пишет





«Посмотрите на регион. Проблемы были с банками Украины, Прибалтики. У нас же есть хороший пруденциальный контроль со стороны Нацбанка и есть ниша, в которой есть спрос», — отмечает аналитик Сергей Чалый.





Эта ниша, в частности, — российский бизнес. «Российская финансовая система, находясь под санкциями и испытывая отток капитала из-за этого — 60 млрд долларов в год, нуждается в инфраструктуре для оттока этого капитала. Кто-то должен их обслуживать. Очевидно, что западные и китайские банки этого делать не могут, к Молдове после скандала с отмыванием денег отношение посредственное, прибалтийские банки, датский Danske Bank — аналогично. В этом смысле наша репутация чиста, кроме того, мы имеем нормальную банковскую систему», — аргументирует эксперт.





«Нужна инфраструктура, позволяющая осуществлять эти платежи. В том числе серьезным состоятельным людям, wealthy individuals, кто в основном предъявляет спрос на такие услуги. Во всем мире сейчас самый быстро растущий сектор — индивидуальное обслуживание сверхбогатых индивидуалов», — подчеркивает аналитик.





Сергей Чалый отмечает, что Беларуси пока не хватает инфраструктуры, крупных банков с корсчетами в евро и долларах в серьезных банках. По его мнению, следует продать банк или долю в нем серьезному западному банку, так как связь с европейскими банками — обязательное условие. В принципе, по этому пути Беларусь уже идет, готовя к продаже пакет акций Белинвестбанка.





«Но в любом случае создание МФЦ — вопрос не про льготы, а про регулирование. Нужно позволить Нацбанку самому определить, что нужно, чтобы это работало, чтобы клиентов не пугали дополнительными требованиями. Почему не сделать финансовый аналог ПВТ, регулятивный оазис для финансового сектора? Причем, как и ПВТ, он фактически не будет интегрирован в отечественную экономику», — отмечает Сергей Чалый.





По информации TUT.BY, как и в случае с ПВТ, для МФЦ предполагается установление английского права, гражданского и хозяйственного; возможность оперировать иностранными валютами, полная свобода репатриации капитала и доходов. МФЦ должен обеспечивать полный комплекс банковских финансовых и вспомогательных услуг, а также быть единым органом, оказывающим все сопутствующие услуги вроде лицензирования и регистрации компаний, земли и имущества.





Александр Сабодин. «Нужна конкретика, какие именно льготы и стимулы планируется предложить резидентам Минского МФЦ Minsk World. Сравнительный анализ преимуществ размещения офиса в Минске по отношению к соседним странам, если мы говорим о международных компаниях. Ясный и четкий ответ, почему я должен выбрать Однако успех кроется в деталях, отметил в комментарии TUT.BY директор по развитию «ФТМ Брокерс»«Нужна конкретика, какие именно льготы и стимулы планируется предложить резидентам Минского МФЦ Minsk World. Сравнительный анализ преимуществ размещения офиса в Минске по отношению к соседним странам, если мы говорим о международных компаниях. Ясный и четкий ответ, почему я должен выбрать Минск , а не Вильнюс или Киев. В стратегическом плане успех привлечения прямых инвестиций кроется еще и в деловой репутации страны и в доверии самих инвесторов. В уверенности инвесторов в том, что „правила игры“ не изменятся через год или пару лет».





Сабодин подчеркивает, что одним строительством бизнес-центра здесь не обойтись.





Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб предостерегает от подмены понятий, отмечая, что это было характерно для претендующих на роль мировых или международных финансовых центров Москвы, Астаны, стран Персидского залива. «Исторически МФЦ — это не просто квартал крутых небоскребов, это очень глубокая инфраструктура, государственные институты, которые позволяют функционировать рынкам. Это места, где очень объемные и глубокие финансовые рынки. Нью-Йорк — крупнейший рынок ценных бумаг и госдолга, Франкфурт — крупнейший межбанковский и валютный рынок, Лондон — крупнейший рынок денежных деривативов. Причем там была законодательная инфраструктура, защита банкиров», — говорит эксперт.





Он отмечает, что в Беларуси до сих пор нет фондового рынка, фондового индекса. Сейчас Беларуси важно сосредоточиться на обеспечении базовых рыночных институтов, уверен Иосуб. «Это понятие неприкосновенности частной собственности, гарантия судебной защиты, равенство всех форм собственности перед законом. Это базовые условия — необходимые, но недостаточные. Это важнее льготных условий налогообложения и т. п».





Эксперт напоминает, что важно также развитие финансового рынка — развитая биржа, набор инструментов для работы на биржевом и внебиржевом рынках.





Еще один вопрос — вопрос образования. «В небоскребах Лондона и Нью-Йорка сидят выпускники Оксфорда и Гарварда, кадры, готовые работать с международными финансами. Вряд ли выпускники БГЭУ готовы к оказанию услуг на мировом уровне», — предупреждает эксперт.





По информации TUT.BY, социальная инфраструктура в проекте действительно предусмотрена. Речь идет о создании центра образования в сфере бизнеса и финансов для подготовки кадров для банковской и финансовой отрасли.





Эксперты отмечают, что Беларусь могла бы попытаться воспользоваться своими преимуществами вроде географического положения Минска в часовом поясе, подходящем для того, чтобы заполнить пробел между финансовыми гигантами на Востоке (Токио, Гонконг и Сингапур) и на Западе (Лондон и Нью-Йорк), а также высокую, особенно по сравнению со многими соседними странами, степень безопасности, стабильности политической системы, неплохой кадровый потенциал.









При этом, подчеркивают специалисты, важно одновременно принимать меры по улучшению инвестиционного климата в стране в целом и специфические шаги по созданию МФЦ, который, возможно, мог бы стать точкой роста для экономики страны.



