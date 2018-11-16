Старики - разбойники: в Мостах милиция ищет бабушек-воровок, которые украли детскую обувь





Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, женщины пришли в магазин «Детский мир» на Советской улице и украли четыре пары обуви. Их также подозревают в аналогичном хищении в этом магазине раньше.





Если Вы узнали женщин, просьба сообщить об этом по телефонам: +375-29-788-73-30 (МТС), 8-0152-79-71-06











