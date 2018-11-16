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Старики - разбойники: в Мостах милиция ищет бабушек-воровок, которые украли детскую обувь
Мостовским РОВД устанавливаются личности двух женщин, которых пока не смогли опознать. Пенсионерок подозревают в краже детских вещей в Мостах.
Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, женщины пришли в магазин «Детский мир» на Советской улице и украли четыре пары обуви. Их также подозревают в аналогичном хищении в этом магазине раньше.
Если Вы узнали женщин, просьба сообщить об этом по телефонам: +375-29-788-73-30 (МТС), 8-0152-79-71-06
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Мостовским РОВД устанавливаются личности двух женщин, которых пока не смогли опознать. Пенсионерок подозревают в краже детских вещей в Мостах.
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