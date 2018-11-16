Водителем оказалась 27-летняя девушка со стажем управления транспортным средством около трех месяцев. Об этом сообщили в ГАИ Минска





"В момент ДТП девушка направлялась на автомобиле Suzuki на работу. К счастью, ребенок отделался испугом и несколькими ушибами. В действиях водителя усматриваются признаки состава нарушения, предусмотренного ч.2 ст.18.17 КоАП РБ ("Оставление водителем места ДТП). Санкция предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин или лишение права управления ТС сроком до двух лет. По факту причинения телесных повреждений ребенку проводится проверка", - сообщили в ГАИ.





Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик пересекал проезжую часть вместе с 12-летней сестрой. После ДТП водитель, не сообщив в ОВД о ДТП, оставила место происшествия.





Дома дети рассказали родителям, что за рулем находилась женщина (блондинка с волосами до плеч, в очках), которая после наезда вышла из автомобиля, извинилась и уехала. Дети запомнили, что на переднем сиденье находился пассажир. Также капот транспортного средства был плохо очищен от снега. Цвет авто дети не смогли описать точно.









Как была установлена уехавшая с места ДТП девушка, в ГАИ не уточнили, только отметили: "в арсенале столичной Госавтоинспекции есть все необходимое для установления участников ДТП, скрывшихся с места происшествия. В этой связи напоминаем о необходимости незамедлительно сообщать о ДТП, а также дожидаться прибытия сотрудников".



