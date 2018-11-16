ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шуневич: "Эксперимент удался!"

17.11.2018 14:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Первые «Дожинки» прошли в подшефном хозяйстве МВД «Хутор-Агро». Как сообщает пресс-служба ведомства, работников хозяйства министр внутренних дел Игорь Шуневич поздравил лично.


Фото: mvd.gov.by

— Сегодня к празднику тружеников села мы причисляем и себя — ведь наш эксперимент удался! — отметил министр. — Задача была непростая и с организационной точки зрения, и с практической. Но мы вместе преодолели все проблемы! Теперь мы знаем доподлинно, насколько тяжел труд на земле, и я благодарю всех, кто причастен к созданию и процветанию нашего самого молодого «милицейского» подразделения!

Напомним, на предприятии трудятся бывшие осужденные, а также принудительно отправленные на реадаптацию в ЛТП. Вся производимая на нем продукция используется для нужд уголовно-исполнительной системы МВД. Как отмечают в ведомстве, если сначала «Хутор-Агро» в шутку называли «первым милицейским подразделением с сельхозуклоном», то сегодня это образцовое предприятие ведомства. По программе ресоциализации в хозяйство были трудоустроены более 60 человек из ЛТП и 8 осужденных.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич вручил руководителю подшефного хозяйства «Хутор-Агро» ключи от нового трактора. Дипломы и подарки получили также передовики труда. В их честь состоялся праздничный концерт.


 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые «Дожинки» прошли в подшефном хозяйстве МВД «Хутор-Агро». Как сообщает пресс-служба ведомства, работников хозяйства министр внутренних дел Игорь Шуневич...
 
Новости дня
Новости разные
 
В налибокском шатре на «Дажынках» рассказывают про зубров и экзотические маршруты для туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика