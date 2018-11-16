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Аргентинская подлодка нашлась через год после пропажи

17.11.2018 14:26 — Разное | Партизан  
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Аргентинская подводная лодка «Сан Хуан» (San Juan), переставшая выходить на связь 15 ноября 2017 года, обнаружена. Об этом говорится в сообщении ВМС страны в Twitter.

«Американская компания Ocean Infinity обследовала объект повышенного интереса номер 24 при помощи подводного телеуправляемого аппарата, подтверждено обнаружение субмарины San Juan на глубине 800 метров», — утверждают военные.

Дизель-электрическая субмарина «Сан Хуан» пропала в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега. По последним рапортам, корабль переправлялся из Ушуайи в Мар-дель-Плату. На борту подлодки, построенной в 1985 году на немецкой верфи, находились 44 члена экипажа. К поискам субмарины присоединились США, Великобритания, Бразилия, Чили, а также НАСА. Россия отправляла на поисковую операцию океанографическое исследовательское судно «Янтарь» и подводные беспилотники, которые попутно обнаружили затонувшее рыболовецкое судно, пишет lenta.ru


В последнем сообщении с подлодки говорилось, что «приток морской воды через систему вентиляции в аккумуляторную батарею номер три вызвал короткое замыкание, начался пожар. Батареи разряжены. Лодка погружается». 1 декабря Аргентина признала гибель субмарины и моряков.


 
 
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Аргентинская подводная лодка «Сан Хуан» (San Juan), переставшая выходить на связь 15 ноября 2017 года, обнаружена. Об этом говорится в сообщении ВМС страны в Twitter.
 
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