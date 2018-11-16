Аргентинская подлодка нашлась через год после пропажи

«Американская компания Ocean Infinity обследовала объект повышенного интереса номер 24 при помощи подводного телеуправляемого аппарата, подтверждено обнаружение субмарины San Juan на глубине 800 метров», — утверждают военные.

Дизель-электрическая субмарина «Сан Хуан» пропала в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега. По последним рапортам, корабль переправлялся из Ушуайи в Мар-дель-Плату. На борту подлодки, построенной в 1985 году на немецкой верфи, находились 44 члена экипажа. К поискам субмарины присоединились США, Великобритания, Бразилия, Чили, а также НАСА. Россия отправляла на поисковую операцию океанографическое исследовательское судно «Янтарь» и подводные беспилотники, которые попутно обнаружили затонувшее рыболовецкое судно,lenta.ru