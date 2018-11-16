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Новые фермы построят в 13 районах Брестской области в 2019 году

17.11.2018 15:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новые молочно-товарные фермы построят в 13 районах Брестской области в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Кулак.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60701.php

Новые фермы построят в 13 районах Брестской области в 2019 году

Принятой в области стратегией развития отрасли молочного скотоводства в будущем году запланирована реконструкция и модернизация 16 молочно-товарных комплексов. На эти цели будет направлено около Br60 млн. Предусмотрены три источника финансирования: бюджетные средства в рамках областной инвестиционной программы, кредитные ресурсы, а также собственные средства предприятий АПК.

В частности, ОАО "Савушкин продукт" профинансирует модернизацию пяти МТФ в Брестском, Дрогичинском, Жабинковском, Пинском и Столинском районах. Березовский сыродельный комбинат вложится в строительство новых животноводческих помещений в Березовском, Ивановском и Ивацевичском районах. В своих сырьевых зонах построят новые фермы Барановичский молочный комбинат, Кобринский маслодельно-сыродельный, Лунинецкий молочный заводы.

"Большинство проектов находятся в стадии оформления технических заданий. Конкретно масштаб строек и мощность будущих объектов пока не определены. Где-то будет помещение на 765 голов, где-то - на 600. Планируется, что за счет строительства новых ферм в каждом хозяйстве поголовье увеличится на 300 коров. Это позволит в будущем году увеличить в целом по области поголовье молочного стада на 5 тыс. и довести его до 286 тыс. коров", - дополнила начальник отдела производства продукции животноводства и племенного дела облсельхозпрода Юлия Левончук.

С учетом нового строительства в области планируется дальнейшее развитие отрасли молочного скотоводства - рост продуктивности стада, наращивание объемов производства. Ставится задача в 2019 году достичь удоя на корову в 5,9 тыс. кг молока. Валовое производство этого продукта должно составить 1,7 млн т. В текущем году в общественном секторе животноводства планируется получить 1,6 млн т молока. В среднем по области ожидается увеличение удоя на корову на 4,5% до 5 тыс. 750 кг молока.

"Несмотря на все сложности в этом году мы сумели заготовить необходимые на зимне-стойловый период объемы травяных кормов. В целом показатели в животноводстве нас радуют. Можно отметить и тот факт, что сегодня область является лидером в республике по темпам роста производства молока, удою на корову, среднесуточным привесам крупного рогатого скота", - подытожил председатель облсельхозпрода.

 
 
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Новые молочно-товарные фермы построят в 13 районах Брестской области в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и...
 
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