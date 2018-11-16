Тематический вечер в КПЦ «Городок»

Тематический вечер «Уходят в армию ребята», посвященный проводам в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь призывников района, прошел 14 ноября в КПЦ «Городок». Представители районных властей, военных комиссариатов, трудовых коллективов, общественных организаций, родители, земляки провожали парней на выполнение почетного и ответственного долга.

- Осенним призывом из Городка и района служить мы отправляем 43 ребят при плане 37, — сказал председатель райисполкома Пётр Коробач. — Призывники идут в армию с желанием, считают срочную службу, приобретение военно-учетной специальности делом престижным и важным. Не уроните чести и достоинства своего края, мужайте и возвращайтесь домой, где, как никто, вас будут ждать родители. Хороших вам командиров и настоящих армейских друзей!

Начальник направления идеологической работы и соцзащиты областного военкомата, в недавнем прошлом — военком Городокского района Александр Марченко напомнил, что главная функция мужчины — быть защитником. Он отметил, что во всех частях, где служили и служат городокчане, их отмечают как лучших солдат, ставят в пример. На нынешних призывниках лежит обязанность сохранить и приумножить положительную репутацию, созданную их старшими товарищами.

Нынешний военком района Александр Волков огласил приказ о призыве на срочную военную службу, также напутствовал ребят добрым словом. К нему присоединился председатель райорганизации ОО «Белорусский союз офицеров» Борис Романов.

Многие из призывников успели зарекомендовать себя серьезными и ответственными молодыми специалистами и рабочими на предприятиях района. Их представители, вручая подарки своим призывникам, говорили о том, как жаль с ними расставаться, и о том, что их возвращения будут ждать на первых рабочих местах. Всем призывникам вручили наказы и сувениры райисполкома и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома (на снимке).

От имени матерей, которые в эти дни расстаются со своими сыновьями, слово в дорогу произнесла мама одного из призывников, Светлана Петрова. От лица тех, кто служит в настоящее время, с напутствием к новобранцам обратился военнослужащий в/ч 94017 Андрей Карелин:

— Не бойтесь трудностей, все в армии нормально. Годы, проведенные в ее рядах, вы будете считать не вырванными из жизни, а по-настоящему, ярко, с пользой прожитыми.

Особенно волнующим, извечным, было благословение на ратную службу иерея Стахия Киселёва. Он напомнил, что Господь любит воинство, призванное хранить и защищать Отечество. После общей молитвы настоятель Свято-Елисаветинского храма окропил молодых людей святой водой и каждому вручил иконку святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Общей атмосфере приподнятости способствовала хорошо продуманная, динамичная тематическая концертная программа, подготовленная работниками и участниками творческих коллективов Городокского ГДК. Проникнувшись оказанным им уважением, призывники дали обещание выполнять армейский долг добросовестно и достойно, воспитать в себе отвагу, смелость, выносливость, умение подчиняться приказу командира и бороться за свободу и независимость своей страны, быть достойными традиций дедов, отцов, старших братьев.

Светлана ЯКОВЛЕВА.



