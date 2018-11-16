В Беларуси 18 ноября 24-й раз за год изменяются цены на бензин и дизель

Как сообщили представители «Белнефтехима», с 18 ноября 2018 года на белорусских автозаправочных станциях изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Стоимость бензина и дизеля в очередной раз увеличится на 1 копейку.

Новые цены на автомобильное топливо в Беларуси с 18 ноября 2018 года:

АИ-92-К5-Евро – 1,42 руб.;

АИ-95-К5-Евро – 1,51 руб.;

АИ-98-К5-Евро – 1,72 руб.;

ДТ – 1,51 руб.

Отметим, что это уже 24-е изменение цен на автомобильное топливо с начала 2018 года. Последний раз цена изменялась 11 ноября. Всего с начала года бензин АИ-92-К5-Евро подорожал на 23 копейки, АИ-95-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро – на 24 копейки, а дизельное топливо – на 22 копейки.

Интересно, что незадолго до очередного повышения цен на топливо глава «Белнефтехима» Андрей РЫБАКОВ заявил, что предпринятое увеличение цен пока не компенсировало изменения стоимости сырья даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели. По его словам, цена на автомобильное топливо для населения зависит от нескольких факторов: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая.