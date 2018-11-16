Погрузчики «Амкодор» танцевали на «Дажынках -2018» в Ивье

Площадка возле Дома культуры в районном центре на время превратилась в танцевальную: здесь в вальсе закружили погрузчики «Амкодор-211» и «Амкодор-308». За разнообразными па и фигурами современнейших образцов белорусской погрузочной техники наблюдали многочисленные гости праздника.





- Машины сошлись в танце, чтобы продемонстрировать свою маневренность: для такого типа техники это одна из самых важных характеристик, - отмечает представитель торгово-сервисного центра «Амкодор-Гродно» филиала ООО «Техпромимпекс» Юлия Ульянова.



После необычного танцевального номера зрителей ждал еще один сюрприз: погрузчик «Амкодор 540-70» ловко сложил из полиэтиленовых рулонов с сеномпирамиду. За рулем машин – водители-испытатели, которые специально приехали в Ивье из столицы, чтобы устроить на празднике хлеборобов яркое шоу. В их числе водитель-девушка, которая за рулем погрузчика «Амкодор-308» продемонстрировала высший пилотаж.









В области работает уже свыше тысячи машин «Амкодор» в коммунальном и лесном хозяйствах, строительстве, топливно-энергетическом комплексе, а также в сельском хозяйстве.



И хотя вниманию зрителей была показана лишь небольшая часть производственной линейки машин, они дали яркое представление о том, насколько высок технологический уровень этой техники. В торгово-сервисном центре «Амкодор - Гродно»в постоянном экспонировании находится десять единиц техники и тридцать единиц навесного оборудования.











Участвовавший в танце погрузчик «Амкодор-211» используется в монтажных, такелажных и грунтовых работах. Нашел свое применение в дорожном строительстве, водных портах и аэропортах. Его партнера по танцу погрузчик «Амкодор 308» отличает малый вес, благодаря которому он может работать на газонах, тротуарной плитке и других деликатных поверхностях, не повреждая их. Погрузчик «Амкодор 540-70» с телескопической стрелой предназначен в первую очередь для малоэтажного строительства и сельского хозяйства. За счет своей маневренности вся эта техника чувствует себя в ограниченном пространстве как рыба в воде.









На выставке техники «Амкодор», которая развернулась на одной из центральных улиц Ивье, представлена и другая техника, в том числе погрузчик с грузоподъемностью почти 5 тонн. Работает детская площадка «Амкодор», на которой ребята разукрашивают гигантскую заготовку с изображением различной техники.



