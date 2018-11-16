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Чудо-рыба, Черномор и Русалка. Почти 20 деревянных скульптур украсили набережную в Ивье

17.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Такой подарок областные мастера из всех районов Гродненской области сделали Ивье к празднику хлеборобов. Необычный арт-объект, который разместился в одном из самых любимых мест отдыха горожан, стал символом добрососедства и дружбы. 

Результат общих усилий умельцев из различных регионов Гродненщины оценили председатель облисполкома Владимир Кравцов и многочисленные гости праздника во время открытия. Гости экспозиции отметили высокое мастерство и богатую фантазию авторов работ. 


В деревянных скульптурах воплощены образы всеми любимых сказочных героев, которые как будто «вышли на берег из пучины морской». Мостовские резчики сделали Чудо-рыбу, зельвенские и дятловские – Водяного, островецкие – Царевну-лягушку. В Слонимском районе обратились к сказке Пушкина и создали из дерева Золотую рыбку. Лидские мастера показали, какой они представляют персонажа славянского фольклора Русалку. Умельцам из Гродненского и Ошмянского районов пришлось усердно поработать со стамеской, чтобы создать в дереве образ дядьки Черномора. Берестовицкий край подарил Ивье колоритного Нептуна, а Ленинский район города Гродно – Конька-Горбунка. Из Новогрудка приехала скульптура Прекрасной Царевны. 

Чудо-рыба, Черномор и Русалка. Почти 20 деревянных скульптур украсили набережную в Ивье
Чудо-рыба, Черномор и Русалка. Почти 20 деревянных скульптур украсили набережную в Ивье
Чудо-рыба, Черномор и Русалка. Почти 20 деревянных скульптур украсили набережную в Ивье


Некоторые районы обратились к фауне водного мира. Волковысские мастера вырезали из дерева щуку, свислочские – цаплю, щучинские и ивьевские – лебедей, кореличские – бобра. 

Чудо-рыба, Черномор и Русалка. Почти 20 деревянных скульптур украсили набережную в Ивье


О Вороновском районе в аллее скульптур будет напоминать рыбак с уловом, о Сморгонском – медведь. 

Чудо-рыба, Черномор и Русалка. Почти 20 деревянных скульптур украсили набережную в Ивье


Эти арт-объекты на набережной уже собрали вокруг себя сотни горожан и гостей "Дажынак". 

 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Такой подарок областные мастера из всех районов Гродненской области сделали Ивье к празднику хлеборобов. Необычный арт-объект, который разместился в одном из...
 
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