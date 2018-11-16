В налибокском шатре на «Дажынках» рассказывают про зубров и экзотические маршруты для туристов

Многолюдно около шатра государственного природоохранного учреждения Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский». Ивьевчане и гости праздника рассматривают туристическую карту, смотрят кинофильм о прекрасных заповедных местах, где водятся зубры, олени благородные, косули европейские, лоси и другие животные.

– Налибокская пуща уникальна тем, что этот огромный лесной массив сохранился практически в первозданном состоянии, – рассказывает директор заказника Василий Гурков. – Своей экспозицией мы хотим рассказать о диких животных и экзотических дарах природы, также презентуем свои услуги, рассказываем, чем живет пуща.





















Уникальный заказник площадью 86 892 гектара раскинулся на территории Воложинского и Столбцовского районов Минской области, Ивьевского и Новогрудского районов Гродненской области. Является одной из крупнейших особо охраняемых природных территорий в Беларуси.. Огромная международная значимость заказника «Налибокский» для сохранения биологического разнообразия подтверждается тем, что он имеет статус ключевой ботанической территории.