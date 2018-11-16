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В украинском Ирпене грабители напали на инкассаторов и похитили 1,8 млн грн

17.11.2018 15:59 — Разное | Интерфакс  
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В результате нападения на инкассаторский автомобиль ПриватБанка в г.Ирпень (Киевская область) в субботу утром было похищено 1,8 млн грн, водитель-инкассатор получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба банка.

"Сегодня утром в ходе плановой инкассации банковского отделения на инкассаторский автомобиль ПриватБанка было совершено нападение группой неизвестных преступников", - сказано в сообщении на сайте ПриватБанка.

По информации службы безопасности финучреждения грабители на угнанном автомобиле сбили водителя-инкассатора и заблокировали выезд инкассаторского авто. Затем, угрожая применением оружия и физической силы, преступники завладели кассетами с деньгами для банкомата и скрылись.

Водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения.

"По данным СБ банка, из инкассаторского авто похищены 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что значительно снижает шансы грабителей уйти от ответственности", - сказано в сообщении.

Чрез несколько минут после совершения преступления в области был объявлен план "Перехват".

"Обращается ко всем жителям Ирпени и Киевской области сообщать в полицию в случае обнаружения банкоматных кассет или подозрительных действий лиц, которые могут иметь причастность к преступлению", - призвал руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин.

ПриватБанк также объявил вознаграждение в размере 100 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать преступников, совершивших нападение на инкассаторский автомобиль.

В свою очередь спикер полиции Киевской области Николяй Жукович в эфире телеканала "112.Украина" сообщил, что нападавшие завладели четырьмя кассетами из банкомата и сбежали на черном джипе.

 

 
 
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В результате нападения на инкассаторский автомобиль ПриватБанка в г.Ирпень (Киевская область) в субботу утром было похищено 1,8 млн грн, водитель-инкассатор получил...
 
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