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Автотопливо на белорусских АЗС с 18 ноября вновь дорожает на 1 копейку

17.11.2018 15:11 — Разное | Интерфакс  
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Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 18 ноября вновь повышаются на 1 копейку, сообщила пресс-служба концерна Белнефтехим.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,42, АИ-95-К5-Евро - Br1,51, АИ-98-К5-Евро - Br1,72, ДТ - Br1,51

Предыдущее, двадцать второе в текущем году повышение цен на автотопливо состоялось 11 ноября.

Как сообщалось, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в ноябре заявил, что концерн продолжит придерживаться стратегии плавного изменения цен на топливо.

"Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая", - утверждает А.Рыбаков.

"Белнефтехим" обосновывает данное решение необходимостью компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение нефти в условиях продолжающегося роста цен на нее.

 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 18 ноября вновь повышаются на 1 копейку, сообщила пресс-служба концерна Белнефтехим. Цена бензина...
 
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