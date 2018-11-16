Автотопливо на белорусских АЗС с 18 ноября вновь дорожает на 1 копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 18 ноября вновь повышаются на 1 копейку, сообщила пресс-служба концерна Белнефтехим.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,42, АИ-95-К5-Евро - Br1,51, АИ-98-К5-Евро - Br1,72, ДТ - Br1,51

Предыдущее, двадцать второе в текущем году повышение цен на автотопливо состоялось 11 ноября.

Как сообщалось, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в ноябре заявил, что концерн продолжит придерживаться стратегии плавного изменения цен на топливо.

"Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая", - утверждает А.Рыбаков.

"Белнефтехим" обосновывает данное решение необходимостью компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение нефти в условиях продолжающегося роста цен на нее.