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В России сбываются десятки тысяч тонн "санкционных" груш - СМИ

17.11.2018 14:11 — Разное | Интерфакс  
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Продукция бельгийских и нидерландских производителей фруктов сбывается в российских супермаркетах, куда поступает контрабандным путем, несмотря на контрсанкции России в отношении такого импорта.

Со времени вступления в силу российского запрета в августе 2014 года на мясо, молочные продукты, фрукты и овощи из стран Евросоюза был ежегодно осуществляется контрабандный сбыт 70 тыс. тонн, что оценивается на сегодня в 240 млн евро, сообщила в субботу бельгийская газета De Morgen, используя расследование нидерландского ежедневного издания De Volkskrant.

В публикации утверждается, что российские импортеры бельгийских и нидерландских фруктов и овощей закупают их через Литву и Беларусь. Происхождение продукции скрывается благодаря липовым сертификатам, которые покупаются у "коррумпированных санитарных служб". Затем импортные фрукты продаются под видом поступивших из Африки.

Благодаря такой схеме продавцы груш в Бельгии и Нидерландах зарабатывают около 56 млн евро в год, считают авторы расследования.

 
 
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Продукция бельгийских и нидерландских производителей фруктов сбывается в российских супермаркетах, куда поступает контрабандным путем, несмотря на контрсанкции...
 
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