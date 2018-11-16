Продукция бельгийских и нидерландских производителей фруктов сбывается в российских супермаркетах, куда поступает контрабандным путем, несмотря на контрсанкции России в отношении такого импорта.

Со времени вступления в силу российского запрета в августе 2014 года на мясо, молочные продукты, фрукты и овощи из стран Евросоюза был ежегодно осуществляется контрабандный сбыт 70 тыс. тонн, что оценивается на сегодня в 240 млн евро, сообщила в субботу бельгийская газета De Morgen, используя расследование нидерландского ежедневного издания De Volkskrant.

В публикации утверждается, что российские импортеры бельгийских и нидерландских фруктов и овощей закупают их через Литву и Беларусь. Происхождение продукции скрывается благодаря липовым сертификатам, которые покупаются у "коррумпированных санитарных служб". Затем импортные фрукты продаются под видом поступивших из Африки.

Благодаря такой схеме продавцы груш в Бельгии и Нидерландах зарабатывают около 56 млн евро в год, считают авторы расследования.