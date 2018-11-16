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Белгидромет: зимы в Беларуси становятся теплее

17.11.2018 15:17 — Разное | UDF  
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Средняя зимняя температура в Беларуси начиная с 1989-го года увеличивается.

Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.

— Средняя температура в Беларуси в зимний период (климатическая норма, которая определяется за 30-летний период) составляет -4 °С. Начиная с 1989-го она увеличивается. Из 20 самых теплых зим за историю метеонаблюдений (с 1881 г.) 12 пришлось на период с 1989 по 2017 годы, — говорит Беганский.

Специалист также рассказал, что последние четыре года средняя температура зимой была на 1−2 °С выше нормы.

— И в первую очередь за счет теплого декабря, средняя температура которого на 2−3 °С выше нормы. Продолжительность периодов с экстремально низкими температурами (-25 °С и ниже) сокращается.

По словам Александра Беганского, климатическая зима в Беларуси пока не началась.

— Климатическая зима начинается, когда среднесуточная температура становится отрицательной. Снежный покров в большинстве районов страны начинает формироваться обычно в первой половине ноября, на юго-западе — несколько позже. По прогнозу, во второй половине ноября ожидается понижение температуры воздуха и осадки будут выпадать в виде мокрого снега и дождя.

Он также добавил, что традиционно самым холодным у нас считается январь. Но абсолютные минимумы температур часто наблюдаются в феврале. Самый точный прогноз того, какая погода будет в новогоднюю ночь, отмечает Беганский, можно будет дать за неделю до 31 декабря.

Ранее, напомним, Белгидромет рассказал, что самой холодной за всю историю метеонаблюдений была зима 1939−1940 годов. Температура воздуха тогда опускалась до -42,2°С. Самая теплая зима для Беларуси была в 1989−1990 годах со средней температурой воздуха -0,1°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя зимняя температура в Беларуси начиная с 1989-го года увеличивается.
 
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