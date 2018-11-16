Белгидромет: зимы в Беларуси становятся теплее

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Об этом агентствурассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды— говорит Беганский.Специалист также рассказал, что последние четыре года средняя температура зимой была на 1−2 °С выше нормы.По словам Александра Беганского, климатическая зима в Беларуси пока не началась.Он также добавил, что традиционно самым холодным у нас считается январь. Но абсолютные минимумы температур часто наблюдаются в феврале. Самый точный прогноз того, какая погода будет в новогоднюю ночь, отмечает Беганский, можно будет дать за неделю до 31 декабря.Ранее, напомним, Белгидромет рассказал, что самой холодной за всю историю метеонаблюдений была зима 1939−1940 годов. Температура воздуха тогда опускалась до -42,2°С. Самая теплая зима для Беларуси была в 1989−1990 годах со средней температурой воздуха -0,1°С.