Российские хакеры рассылали зараженные письма от имени Госдепа США

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Эксперты компаний FireEye Inc. и CrowdStrike, специализирующихся на проблемах кибербезопасности, рассказали о кибератаке, направленной против правительственных учреждений США, бизнеса и исследовательских организаций, сообщает. По их данным, атака была организована, которые распространяли электронные письма от имени сотрудников Госдепа.Хакеры, утверждают собеседники агентства, рассылали электронные письма от имени, которая работает в отделе по связям с общественностью Госдепа. В письмах говорилось, что в прикрепленных файлах находятся документы от официального представителя Госдепа, которой, как сообщали СМИ, президентпредложил пост постоянного представителя США при ООН. На самом деле в прикрепленном файле был вирус, который при запуске заражал компьютер и предоставлял злоумышленникам доступ к нему.По данным FireEye, под угрозой оказались около 20 клиентов компании, включая военные ведомства, правоохранительные органы, подрядчиков по оборонным заказам, медиакомпании и фармацевтические фирмы. Хакеры являются частью группы, известной как APT29, уточнили в FireEye. Со ссылкой на разведку Нидерландов в сообщении говорится, что группа APT29 работает на российскую службу внешней разведки СВР.Московская фирма по кибербезопасности «Лаборатория Касперского» подтвердила агентству, что рассылка была организована APT29, при этом в лаборатории уточнили, что группа не проявляла активность с прошлого года.Представитель Госдепа подтвердил, что попытки хакерских атак с использованием имен сотрудников ведомства действительно были.сказал представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства.В середине октября, за несколько недель до голосования на промежуточных выборах в США, Министерство внутренней безопасности страны зафиксировало рост числа кибератак на американскую избирательную инфраструктуру.— говорится в докладе ведомства.В докладе отмечается, что многочисленные хакеры регулярно совершают атаки на инфраструктуру для кражи конфиденциальных данных и. Конкретных обвинений не было, правительство не знает, кто стоит за кибератаками, но все попытки были предотвращены либо ослаблены, заверили в американских спецслужбах.