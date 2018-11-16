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С 18 ноября на белорусских АЗС подорожает топливо
Новости Беларуси. С 18 ноября в Беларуси увеличится стоимость топлива на АЗС.
Как
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 42 копейки,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 51 копейку,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 72 копейки,
ДТ – 1 рубль 51 копееку.
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Новости Беларуси. С 18 ноября в Беларуси увеличится стоимость топлива на АЗС. Как сообщается на сайте концерна по нефти и химии, цена в очередной раз изменится на 1...
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