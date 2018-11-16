С 18 ноября на белорусских АЗС подорожает топливо

Новости Беларуси. С 18 ноября в Беларуси увеличится стоимость топлива на АЗС.

Как сообщается на сайте концерна по нефти и химии, цена в очередной раз изменится на 1 копейку.

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 42 копейки,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 51 копейку,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 72 копейки,

ДТ – 1 рубль 51 копееку.