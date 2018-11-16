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С 18 ноября на белорусских АЗС подорожает топливо

17.11.2018 16:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С 18 ноября в Беларуси увеличится стоимость топлива на АЗС.  

Как сообщается на сайте концерна по нефти и химии, цена в очередной раз изменится на 1 копейку.  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 42 копейки,  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 51 копейку,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 72 копейки,  

ДТ – 1 рубль 51 копееку.  

Предыдущее подорожание произошло 11 ноября, оно стало первым за месяц и 22 за год. Нынешнее увеличение стоимости топлива 23 в этом году.  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. С 18 ноября в Беларуси увеличится стоимость топлива на АЗС.   Как сообщается на сайте концерна по нефти и химии, цена в очередной раз изменится на 1...
 
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