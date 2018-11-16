﻿ В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018

17.11.2018 15:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 начинают прибывать в Беларусь. В Национальном аэропорту уже встретили делегацию из Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 же ноября в белорусской столице ждут еще представителей Сербии, Уэльса и Албании.

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018

В нынешнем году свое участие в международном музыкальном форуме подтвердили 19 государств, и это рекордное количество представителей. Проживать зарубежные гости будут в «Президент-Отеле». Старт евронеделе в Минске будет дан в понедельник 19 ноября. Церемония открытия пройдет в национальном выставочном центре «Белэкспо». А уже во вторник начнутся репетиции.

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018

Напоминаем: принимать форум уже во второй раз будет крупнейший спортивно-развлекательный комплекс Европы «Минск-Арена». Финал конкурса пройдет в следующее воскресенье 25 ноября.

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018

Беларусь на детском Евровидении представит 14-летний Даниэль Ястремский с композицией Time.

«Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне
Новости по теме

Ксения Ситник: победительница детского Евровидения спустя 13 лет после триумфа

«Минск-Арена» готовится к детскому «Евровидению»

«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске

«Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне

Премьера на СТВ: песня Даниэля Ястремского «Time», с которой он выступит на детском «Евровидении»

Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018». Конкурсная песня

Более 9 тысяч зрительских голосов: Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении-2018»

«Это звезда. Просто поверьте». Чем увлекается и о чем поёт финалистка нацотбора на детское «Евровидение» Маша Жилина

‡агрузка...
Новости 24 часа

У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»

Крупный пожар на Московском НПЗ локализован

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018

На прямую линию с зампредом Мингорисполкома 17 ноября обратились более 250 человек

Корзина «Богач», новый гимн и фейерверк: Ивье принимает областные «Дожинки»

Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ

«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»

Виталий Вовк провёл выездной приём в Шарковщинском районе

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 начинают прибывать в Беларусь. В Национальном аэропорту уже встретили делегацию из Австралии, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские хакеры рассылали зараженные письма от имени Госдепа США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика