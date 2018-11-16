Кроме того, у милиции есть основания полагать, что женщины причастны к совершению аналогичных действий ранее. Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информации о подозреваемых, обратиться в органы.
|
В Мостах две бабушки украли из магазина детские вещи
17.11.2018 16:00 — Разное | Аргументы и факты
Кроме того, у милиции есть основания полагать, что женщины причастны к совершению аналогичных действий ранее. Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информации о подозреваемых, обратиться в органы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители разыскивают подозреваемых в краже.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)