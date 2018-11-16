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Белорусы остались единственной командой, не пропускавшей голов в Лиге наций

17.11.2018 14:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусы остались единственной командой, не пропускавшей голов в Лиге наций
twitter.com

Сборная Беларуси по футболу остается единственной командой, которая оставила свои ворота «сухими» на протяжении турнира, при этом забив восемь мячей. Наши игроки крупно обыграли команду Сан-Марино (5:0), дважды сыграли в нулевую ничью с молдаванами, а также дважды обыграли сборную Люксембурга (1:0 и 2:0).

Белорусы остались единственной командой, не пропускавшей голов в Лиге наций Футболисты сборной Беларуси обыграли на выезде Люксембург в Лиге наций

До 16 ноября также «насухо» выступали игроки сборной Дании. Однако они не сохранили свои ворота в неприкосновенности, победив на выезде команду Уэльса со счетом 2:1. При этом датчане провели только три матча.

Напомним, в последнем туре группового этапа Лиги наций (дивизион «D», группа 2) сборная Беларуси встретится с командой Сан-Марино. Матч состоится 18 ноября. Начало –в 20.00 по белорусскому времени. У наших игроков большие шансы на то, чтобы занять первое место в группе и выйти в полуфинал Лиги «D», а также повысить свой рейтинг на следующий турнир до Лиги «С».

 
 
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За пять проведенных поединков нашему вратарю еще ни разу не приходилось доставать мяч из сетки ворот.
 
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