Белорусы остались единственной командой, не пропускавшей голов в Лиге наций

Сборная Беларуси по футболу остается единственной командой, которая оставила свои ворота «сухими» на протяжении турнира, при этом забив восемь мячей. Наши игроки крупно обыграли команду Сан-Марино (5:0), дважды сыграли в нулевую ничью с молдаванами, а также дважды обыграли сборную Люксембурга (1:0 и 2:0).

До 16 ноября также «насухо» выступали игроки сборной Дании. Однако они не сохранили свои ворота в неприкосновенности, победив на выезде команду Уэльса со счетом 2:1. При этом датчане провели только три матча.

Напомним, в последнем туре группового этапа Лиги наций (дивизион «D», группа 2) сборная Беларуси встретится с командой Сан-Марино. Матч состоится 18 ноября. Начало –в 20.00 по белорусскому времени. У наших игроков большие шансы на то, чтобы занять первое место в группе и выйти в полуфинал Лиги «D», а также повысить свой рейтинг на следующий турнир до Лиги «С».