Объем промышленного производства увеличился на 6,4 процента





За январь-октябрь 2018 года объем промышленного производства увеличился в Беларуси на 6,4% в сравнении к аналогичному периоду прошлого года.

В январе-октябре 2018 года объем промышленного производства в текущих ценах составил 90,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,4% к уровню января-октября 2017 года.

По видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность» объем производства составил 103,7%, «Обрабатывающая промышленность» – 106,5%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 107,3% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,2%.

Индекс промышленного производства за октябрь 2018 года к октябрю 2017 года составил 102,8%, к сентябрю 2018 года – 106,4%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-октябрь 2018 года превысил уровень января-октября 2017 года. Наибольший прирост наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования (на 15,4%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 14,7%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,5%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 9,3%), химических продуктов (на 6,6%), сообщил Национальный статистический комитет.