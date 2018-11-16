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Протоиерей Сергей Лепин: Я не пришел в Куропаты, ибо не получил благословения
Протоиерей Сергей Лепин, председатель Синодального информационного отдела Белорусского экзархата Русской православной церкви объяснил, по какой причине он не посещал траурную акцию "Ночь расстрелянных поэтов". Его приглашали организаторы мероприятия, однако Сергея Лепина в ночь с 29 на 30 октября не было ни среди выступающих, ни среди посетителей.
В интервью
"Вы позвали меня — я пришел. Нас и БРСМ когда приглашает, мы приходим. И казаки приглашают. Появятся белорусские ковбои — мы к ковбоям тое будем приходить. Зовите, ковбои. Я обычно никому не отказываю ", — сказал священник.
При этом Лепин подтвердил, что его приглашали и на "Ночь расстрелянных поэтов".
"Меня звали на" Ночь расстрелянных поэтов ". Я не пришел, потому что мне не удалось получить благословение от моего руководства ", — сказал Лепин.
Вместе с тем протоиерей отметил, что неоднократно бывал в Куропатах. Он считает, что "в том или ином поколении репрессированные родственники есть у каждого белоруса", независимо от того, знает он об этом или нет.
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Протоиерей Сергей Лепин, председатель Синодального информационного отдела Белорусского экзархата Русской православной церкви объяснил, по какой причине он не...
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