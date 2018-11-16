Протоиерей Сергей Лепин: Я не пришел в Куропаты, ибо не получил благословения

Радио Свобода он отметил, что православная церковь готова участвовать в различных мероприятиях, независимо от того, кто их устраивает. В интервьюон отметил, что православная церковь готова участвовать в различных мероприятиях, независимо от того, кто их устраивает.





"Вы позвали меня — я пришел. Нас и БРСМ когда приглашает, мы приходим. И казаки приглашают. Появятся белорусские ковбои — мы к ковбоям тое будем приходить. Зовите, ковбои. Я обычно никому не отказываю ", — сказал священник.





При этом Лепин подтвердил, что его приглашали и на "Ночь расстрелянных поэтов".





"Меня звали на" Ночь расстрелянных поэтов ". Я не пришел, потому что мне не удалось получить благословение от моего руководства ", — сказал Лепин.









Вместе с тем протоиерей отметил, что неоднократно бывал в Куропатах. Он считает, что "в том или ином поколении репрессированные родственники есть у каждого белоруса", независимо от того, знает он об этом или нет.



