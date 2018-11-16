Предупредите близких. Лжесоцработники продолжают обманывать и обворовывать пожилых людей

В качестве примера в СК приводят уже расследованное в столице уголовное дело о краже. Незваная гостья под видом контролера по Энергонадзору обманом проникала в квартиры пожилых горожан. Неоднократно судимая 38-летняя уроженка Бобруйска говорила, что нужно проверить работу счетчика, просила хозяев показать документы на прибор и договор энергоснабжения. С такими «проверками» женщина в июне посетила нескольких пенсионеров. Пока они отвлекались, дама искала сбережения, кошельки, а в одном из случаев прихватила даже копилку. Только один из пострадавших, 89-летний минчанин, лишился сразу более чем 200 рублей.





В управлении Следственного комитета по Минску рекомендуют гражданам не впускать к себе в дом незнакомцев, а также игнорировать их уговоры. Так, у хозяев могут просить воды, упрашивать вручить внезапную прибавку к пенсии, проверить счетчики, розетки или предлагать недорого купить вещь, якобы полезную в хозяйстве, а то и вовсе обладающую лечебными свойствами.









Если неизвестные представляются соцработниками либо настойчивы в своих просьбах войти, нужно сперва потребовать у них предъявить документы и назвать свои полные данные, включая должность. Затем, опять же, не впуская к себе, уточнить эту информацию, позвонив в организацию, от которой прибыл человек. В случае подозрений свяжитесь с милицией (телефон 102) или родственниками, соседями.



