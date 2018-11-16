Хронический насморк американца оказался утечкой спинномозговой жидкости

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«На прошлый День благодарения я готовил ужин, это начало вытекать из моего носа и смешалось с ингридиентами. Весь праздник был испорчен», — посетовал Филлпоттс. Он пожаловался, что приступы насморка начинались у него постоянно и где угодно: в самолете, дома, во время встреч с друзьями.





Мужчина неоднократно обращался к врачам, за несколько лет ему успели диагностировать аллергию, пневмонию и бронхит. Американец признался, что ему приходилось засовывать платки в ноздри, чтобы хоть как-то остановить поток жидкости.





В конце концов, мужчина обратился в больницу в Нью-Йорке. Врачи заявили Филлпоттсу, что он страдает из-за утечки спинномозговой жидкости, или ликвора.





«Это утечка ликвора — жидкости, которая окружает мозг, чтобы защитить его от травм. Иногда утечка может привести к инфекции: бактерии могут переместиться из носа в мозг и спровоцировать развитие менингита», — заявил доктор Альфред Илорета (Alfred Iloreta). Он добавил, что симптомами заболевания является заложенность одной ноздри, соленый привкус во рту и сильные головные боли.





Хирург сделал Филлотсу операцию, залатав отверстие, из которого вытекала жидкость. Мужчина хорошо перенес лечение и назвал облегчением тот факт, что теперь может спокойно дышать.