На каждого белоруса производится 675 кг картофеля и 771 кг молока. Мы в лидерах среди стран СНГ

пишет tut.by На каждого белоруса в стране производится 675 кг картошки, 771 кг молока и 375 штук яиц,tut.by





Зерна производится 842 килограмма на душу населения, а мяса — 127 кг.





Почти 80% сельскохозяйственной продукции производят сельхозорганизации. Фермерские хозяйства производят 2%, а личные подсобные — чуть более 18% сельхозпродукции.









Инфографика: belstat.gov.by





По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в 2016 году Беларусь находилась по объему производства видов сельскохозяйственной продукции (в физическом выражении):





льноволокна — на 3-м месте в мире;

клюквы — на 7-м месте в мире;

ржи — на 4-м месте в мире;

сахарной свеклы — на 13-м месте в мире;

овса — на 16-м месте в мире;

клубники — на 15-м месте в мире.

Доля сельскохозяйственного производства в стране составляет около 6−7% объема ВВП. При этом в сельскохозяйственном секторе работает около 9% от общего количества занятых в экономике страны.





«Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке», — отметил глава государства, поздравляя работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Александр Лукашенко также пожелал аграриям «неизменно благоприятной погоды и высоких урожаев».



