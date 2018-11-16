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На каждого белоруса производится 675 кг картофеля и 771 кг молока. Мы в лидерах среди стран СНГ
Беларусь лидирует среди стран СНГ по производству на душу населения картофеля, мяса, молока и яиц. По производству зерна и овощей мы занимаем пятое место. Такие данные ко Дню работников сельского хозяйства приводит Белстат.
На каждого белоруса в стране производится 675 кг картошки, 771 кг молока и 375 штук яиц,
Зерна производится 842 килограмма на душу населения, а мяса — 127 кг.
Почти 80% сельскохозяйственной продукции производят сельхозорганизации. Фермерские хозяйства производят 2%, а личные подсобные — чуть более 18% сельхозпродукции.
Инфографика: belstat.gov.by
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в 2016 году Беларусь находилась по объему производства видов сельскохозяйственной продукции (в физическом выражении):
льноволокна — на 3-м месте в мире;
клюквы — на 7-м месте в мире;
ржи — на 4-м месте в мире;
сахарной свеклы — на 13-м месте в мире;
овса — на 16-м месте в мире;
клубники — на 15-м месте в мире.
Доля сельскохозяйственного производства в стране составляет около 6−7% объема ВВП. При этом в сельскохозяйственном секторе работает около 9% от общего количества занятых в экономике страны.
«Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке», — отметил глава государства, поздравляя работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Александр Лукашенко также пожелал аграриям «неизменно благоприятной погоды и высоких урожаев».
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Беларусь лидирует среди стран СНГ по производству на душу населения картофеля, мяса, молока и яиц. По производству зерна и овощей мы занимаем пятое место. Такие...
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