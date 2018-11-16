Дмитрий Юшин вместо Игоря Кашкевича





На минувшей неделе Дмитрий Юшин назначен заместителем председателя Волковысского райисполкома.

Юшин родился 23 октября 1983 года в деревне Лапеница Волковысского района. В 2003 году окончил Волковысский педагогический колледж, а в 2008 году Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка по специальности «география», женат, двое детей.

Работал учителем географии Малолапеницкой средней школы-сада, вторым секретарем Волковысского горкома ОО «БРСМ», главным специалистом отдела по делам молодежи Волковысского райисполкома, главным специалистом отдела идеологической работы Волковысского райисполкома, заведующим сектором идеологической работы, культуры и по делам молодежи Волковысского райисполкома, заместителем начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Волковысского райисполкома, начальником отдела идеологической работы и по делам молодежи Волковысского райисполкома.

Будет курировать вопросы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости, физической культуры, спорта и туризма, идеологии, средств массовой информации, работы с молодежью, деятельности общественных объединений и политических партий, религиозных организаций, сотрудничества с городами-побратимами, оздоровления и санаторно-курортного лечения населения, гуманитарной деятельности, охраны и условий труда.

Фото ОО БСВВА

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