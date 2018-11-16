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Дмитрий Юшин вместо Игоря Кашкевича

17.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Дмитрий Юшин вместо Игоря Кашкевича

На минувшей неделе Дмитрий Юшин назначен заместителем председателя Волковысского райисполкома.

Юшин родился 23 октября 1983 года в деревне Лапеница Волковысского района. В 2003 году окончил Волковысский педагогический колледж, а в 2008 году Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка по специальности «география», женат, двое детей.

Работал учителем географии Малолапеницкой средней школы-сада, вторым секретарем Волковысского горкома ОО «БРСМ», главным специалистом отдела по делам молодежи Волковысского райисполкома, главным специалистом отдела идеологической работы Волковысского райисполкома, заведующим сектором идеологической работы, культуры и по делам молодежи Волковысского райисполкома, заместителем начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Волковысского райисполкома, начальником отдела идеологической работы и по делам молодежи Волковысского райисполкома.

Будет курировать вопросы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости, физической культуры, спорта и туризма, идеологии,       средств        массовой информации, работы с молодежью, деятельности общественных объединений и политических партий, религиозных организаций, сотрудничества с городами-побратимами, оздоровления и санаторно-курортного лечения населения, гуманитарной деятельности, охраны и условий труда.

Фото ОО БСВВА

 

 

 

Назначен новый заместитель председателя райисполкома

 

 

 

 

Игорь Кашкевич ушел на повышение

 

 

 

 

Очередные изменения в структуре Волковысского райисполкома

 

 

 

 
 
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На минувшей неделе Дмитрий Юшин назначен заместителем председателя Волковысского райисполкома. Юшин родился 23 октября 1983 года в...
 
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