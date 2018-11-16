На набережной – всадники Средневековья

Всех, кто без ума от верховой езды, и всех, кто не умет ездить верхом, но очень хочет научиться, всех, кто мечтает интересно и с пользой провести время, получить новые яркие впечатления или, может быть, даже устроить необычное романтическое свидание – одним словом, всех желающих рады видеть на конюшне «Золотая шпора».





Конюшня – не спортивная, там не преподают основы конкура и выездки, просто могут научить уверенно и комфортно чувствовать себя в седле. Стиль конной усадьбы — сплав военной езды и езды в стиле «вестерн». Кони мчат вас по лугам и лесам, а модно ездить и в крытом манеже.

Здесь проходят свадьбы, детские праздники, корпоративы, дни рождения в различных исторических тематиках, конные шоу и праздники в стиле Средневековья, времен Отечественной войны 1812 года, дикого Запада и т.д.

С берегов Ислочи из деревни Междуречье Воложинского района, где расположена конная усадьба, к нам на праздник интересные люди и их питомцы лошади привезли конно-историческое шоу «Крылатыя гусары Вялікага княства Літоўскага”.

Девять лошадей и всадники в костюмах как будто вернули нас в далекое прошлое, страницы которого мы с таким удовольствием оживляем у нас в районе на различных культурных мероприятиях, на брендовых праздниках, уроках истории и т.д.



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Говорят, если в ссудный день человек приведет к Господу хотя бы одну лошадь, то есть если он умудрится сохранить это прекрасное животное, ему простится много грехов. Трудно было не вспомнить эти слова, когда и люди, и кони слились, казалось, в одном полете, полете над барьерами времени.

Это не просто игровое, высокопофессиональное шоу. В нем большая доля патриотического воспитания.





Хозяин усадьбы Павел Калинков, котоорый ведет все это великолепное действо, юрист по образованию, великий знаток истории Беларуси, одинаково прекрасно владеющий и русским, и белорусским языками, видит в своем деле не только бизнес. Это начиналось просто с его обучения в школе верховой езды, а потом стало таким реалити-шоу, где все по-настоящему, где звучат страницы истории нашего государства и его воинства, эскадронов летучих гусар, которые показали себя и в войнах с крестоносцами, в со шведами, турками. Он в богатом костюме великосветского шляхтича так хорош, так одинаково прекрасно справляется с ролью и ведущего, и главного гусара ( поручик хоругви)!

Лошади “Золотой шпоры” не только красивы и очень похожи на лошадей из прошлого, они обучены хорошо. Они кланялись, почти делали книксен, они показывали всвозможные виды лошадиного шага. А гусары (хотя внешне они больше напоминали рыцарей) соревновались в отдельных элементах ведения боя, выбирали себе дам сердца, которые дарили им шарфы, а затем катались в седлах своих кавалеров.

Как говорит Павел Калинков, от знания истории к любви к ней – один шаг и его должен сделать каждый. Сделать во имя того, чтобы понять, что наша история не просто лапти, бедность и вечная зависимость. Наша история – это любовь к к своему Отечеству, готовность его защитить, это высокая шляхетность и чувство гордости за жизнь предков.





Зрители долго не расходились, подходили к П. Калинкову, благодарили его и участников шоу. Кстати, они приезжают со всей Беларуси покататься, поучиться верховой езде и принять участие в выступлениях “Золотой шпоры”. И, наверное, испытать те же чувства, что и зрители — ощушение причастности к страницам истории далеких веков.

В. ГУЛИДОВА.

Фото Юлии ТИМОЩУК.