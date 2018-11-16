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За лучший каравай гости «Дажынак-2018» голосовали сушками

17.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сразу две красивейшие экспозиции развернулись на площади у районного Дома культуры – дожиночных снопов и караваев, приготовленных, как водится, из муки нового урожая. Последние стали настоящим произведением искусства, соединив кулинарные таланты и декораторские.
 
За лучший каравай гости «Дажынак-2018» голосовали сушками
 
Самый красивый каравай предложили выбрать гостям праздника. Свое восхищение посетители выставки выражали, голосуя сушками, которые раздавали здесь же организаторы.
 

 
Признаться, выбрать лучший каравай было не так просто. Щедро украшенные цветами, фигурками из теста, в несколько ярусов, с румяными боками – каждый хорош  по-своему. Кондитеры из Новогрудка свой каравай украсили бусами из теста, которые свисали в несколько ярусов. На каравае Кореличчины каждый уровень украшали колоски из теста, напоминая о недавней горячей поре сбора урожая. Ажурный каравай хозяев праздника – иьевчан украшали яркие цветы и фрукты: яблочки, груши, виноград… Смотрятся практически как настоящие, однако все они сделаны из теста. 
 
 
 
Самым высоким, пожалуй, был каравай Гродненского района. Присмотревшись, можно было увидеть маленькую хитрость – буханочки, из которых он сделан. А сверху – ажурная вуаль-паутина из теста, украшенная цветами подсолнуха и початками кукурузы.
 
За лучший каравай гости «Дажынак-2018» голосовали сушками
За лучший каравай гости «Дажынак-2018» голосовали сушками
 
Каравай Волковысского района венчал герб Беларуси. Это произведение искусства также не осталось незамеченным и получило свою  долю зрительских симпатий. Таких «симпатий» в виде сушек ушло для голосования не меньше пяти килограммов. 
 
За лучший каравай гости «Дажынак-2018» голосовали сушками
 
А вот кто стал победителем, объявят чуть позже – во время церемонии награждения районов, СПК и работников агропромышленного комплекса. 
 
 
 
 
 
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Сразу две красивейшие экспозиции развернулись на площади у районного Дома культуры – дожиночных снопов и караваев, приготовленных, как водится, из муки нового...
 
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