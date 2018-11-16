ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье

17.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Программа «Конница Великого княжества Литовского», которую представили члены клуба, – это кусочек истории нашей родины с привкусом легенд и баек, эпатажных битв и красивых поступков. 
 
 
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
 
Всадники в сияющих доспехах вернули зрителей в Средневековье, когда конница ВКЛ была лучшей в Европе. Зрелищные рыцарские забавы вызвали невероятные эмоции и никого не оставили равнодушным! 
 
–Это очень красиво, – делится гостья «Дажынак» Наталья Тарас из Лиды. – Вызывает прилив гордости за нашу историю, за предков, которые храбро защищали свои земли, воспитывает патриотизм у нового поколения. Особенно понравилась «крылатые» гусары.
 
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
 
– Исторической реконструкцией клуб занимается уже более десяти лет, – рассказывает руководитель клуба Павел Калинков (пан Заславский).  – За это время была проведена большая исследовательская работа, собрано много интересного материала. Мы живем историей, гордимся нашими предками и силой их духа и хотим привить эти чувства новому поколению. 
 
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
 
 
 
 
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа «Конница Великого княжества Литовского», которую представили члены клуба, – это кусочек истории нашей родины с привкусом легенд и баек, эпатажных битв и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предупредите близких. Лжесоцработники продолжают обманывать и обворовывать пожилых людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика