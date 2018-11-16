|
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
17.11.2018 — Разное | Заря над Неманам
Программа «Конница Великого княжества Литовского», которую
Всадники в сияющих доспехах вернули зрителей в Средневековье, когда конница ВКЛ была лучшей в Европе. Зрелищные рыцарские забавы вызвали невероятные эмоции и никого не оставили равнодушным!
–Это очень красиво, – делится гостья «Дажынак» Наталья Тарас из Лиды. – Вызывает прилив гордости за нашу историю, за предков, которые храбро защищали свои земли, воспитывает патриотизм у нового поколения. Особенно понравилась «крылатые» гусары.
– Исторической реконструкцией клуб занимается уже более десяти лет, – рассказывает руководитель клуба Павел Калинков (пан Заславский). – За это время была проведена большая исследовательская работа, собрано много интересного материала. Мы живем историей, гордимся нашими предками и силой их духа и хотим привить эти чувства новому поколению.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Били сарацин, рубили капусту, поднимали кольцо на скаку. Шоу конно-исторического клуба «Золотая шпора» впечатляло на «Дажынках» в Ивье
Программа «Конница Великого княжества Литовского», которую представили члены клуба, – это кусочек истории нашей родины с привкусом легенд и баек, эпатажных битв и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)