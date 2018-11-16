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Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье продолжается праздник хлеборобов

17.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Одним из наиболее ярких моментов областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2018» стало шествие передовиков жатвы.  

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье продолжается праздник хлеборобов


Колонна начинает движение по центральным улицам города. Издалека заметна эмблема праздника – большой и нарядный тридцатикилограммовый ивьевский каравай.  К центральной площади  проносят  флаги Республики Беларусь, Гродненской области и символ областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2018». 

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье продолжается праздник хлеборобов


В центре внимания – делегации 17 районов области. В адрес каждой звучат слова приветствия и поздравления с праздником хлеборобов. Ивьевчане и гости праздника аплодисментами  встречают лучших представителей сельскохозяйственной отрасли – ответственных,  работящих и добросовестных тружеников.   

В этом году результат завершения сельскохозяйственных работ, труд землеробов и урожай, который получила Гродненщина, символизирует «Багач» – трехметровая корзина, украшенная вышитыми рушниками, пшеничными колосьями и венками из полевых цветов. Наши предки, отмечая праздник урожая, сносили рожь для Богача со всей деревни. Этот важный элемент обряда включили в нынешнюю церемонию открытия «Дажынак». Первыми в общую корзину ссыпают  освященные в ивьевских храмах зерна нового урожая представители четырех конфессий: католической, православной, иудейской и мусульманской, которые на протяжении нескольких столетий живут в городе  в мире и согласии.  Затем «лубок» до верха наполняют  зерном со своих полей представители делегаций районов Гродненщины. 

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье продолжается праздник хлеборобов


Дожиночный каравай – главный символ богатства, достатка и изобилия  Гродненщины --  в торжественной обстановке вручают председателю облисполкома Владимиру Кравцову. 

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье продолжается праздник хлеборобов


Церемонию продолжает театральное представление «Ад зерня да зерня». На центральной площади – парни и девушки в нарядных национальных костюмах демонстрируют основные этапы работы хлебороба: посевную, сенокосную пору, жатву, а также непосредственно сам праздник «Богач», приуроченный к окончанию сбора урожая. 

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье продолжается праздник хлеборобов


Подарком городу и гостям праздника стала премьера песни «Над роднай Беларуссю» в  исполнении сводного хора из более чем сотни вокалистов из Лиды, Ивья и Волковыска. Мелодичная и лиричная композиция  --  гимн сегодняшнего торжества. Уже на втором припеве вместе с хором песню, казалось, подпевало все Ивье, и создавалось впечатление, что хорошее настроение, как и аромат свежеиспеченного душистого хлеба, не знает границ и, будто эстафета, передается от человека к человеку. 

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье продолжается праздник хлеборобов

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье продолжается праздник хлеборобов

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье продолжается праздник хлеборобов

 

 
 
 
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Одним из наиболее ярких моментов областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2018» стало шествие передовиков жатвы.
 
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