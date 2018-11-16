Светлана Прохорцова любит свою профессию





Ежедневно покупая молоко, творог или сметану, мы не задумываемся, что путь этих продуктов начинается на молочнотоварных комплексах или фермах, где работают трудолюбивые люди, такие как оператор машинного доения Светлана Прохорцова.

Родом она из Рогачевского района, на Будакошелевщину переехала вслед за супругом. Здесь же устроилась на первое рабочее место в ОАО «Николаевка».

– Конечно, сначала было очень тяжело. Честно признаться, первое время я была на последнем месте по удоям, – вспоминает собеседница. – Но уже через три-четыре месяца втянулась и ничуть не уступала коллегам по цеху.

Ее удой за 10 месяцев нынешнего года составил 6800 кг на корову – это первый показатель в хозяйстве и один из лучших в районе. Как видим, успеха достигает тот, кто усердно трудится и не сдается при первых сложностях. Еще одна важная составляющая – нужно по-настоящему любить свою профессию. Например, как Светлана, которая переживает за каждую буренку.

Свободное время женщина посвящает семье и дому, к слову, у нее трое детей. Супруг, кстати, тоже работает в хозяйстве, а с недавних пор по стопам родителей пошел и сын. Поэтому не исключено, что в скором времени мы вновь напишем о Прохорцовых, но на этот раз как о трудовой династии, ведь детям определенно есть на кого равняться.

Павел ЛЕНСКИЙ.

Фото автора.