Миссия Папы Римского передала 15 млн евро пострадавшим на Донбасе украинцам

Через гуманитарную инициативу Папы Римского в Украине пострадавшим от военных действий на Донбассе оказали помощь на сумму более 15 млн евро.

"Эта акция была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными. Она была направлена на тех, кто является жертвами войны на востоке, на те сферы, в которых люди просто выживали", - сказал апостольский нунций в Украине, архиепископ Клаудио Гуджеротти на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в субботу.

Он рассказал, что по призыву Папы Римского Франциска в католических церквях Европы провели сбор пожертвований.

"Результат был очень щедрым: более 11 млн евро, к которым Папа Римский добавил еще 5 млн из своих личных фондов", - сказал архиепископ.

В организации акции "Папа для Украины" участвовала дикастерия Ватикана по содействию целостному человеческому развитию. Ее представители во главе с префектом, кардиналом Питером Тарксоном прибыли в Украину, чтобы подвести итоги и завершить акцию.

Глава технического секретариата акции, епископ-помощник Львовской архидиецезии Римско-католической церкви в Украине Эдуард Кава рассказал, что из собранных средств 6,2 млн евро направили на обеспечение теплом домов и социальных объектов на Донбассе:– установили твердотопливные котлы, утеплили здания, восстановили жилища. Такого рода помощь оказали 107 тысячам жителей Донбасса.