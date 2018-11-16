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Власти Киева призвали обеспечить безопасность марша памяти трансгендеров

17.11.2018 16:36 — Разное | Интерфакс  
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Международная правозащитная организация Amnesty International Украина призывает Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) гарантировать безопасность участников марша ко дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия, который пройдет 18 ноября в Киеве.

"Марш ко Дню памяти трансгендерных людей проводится в Киеве в третий раз. Однако в этом году впервые участники и участницы столкнулись с такой волной угроз от радикальных группировок. Несмотря на то, что заявленные радикальные организации неоднократно срывали мероприятия ЛГБТ-сообщества и применяли насилие, мы надеемся, что правоохранительные органы выполнят свой долг и на самом высоком уровне защитят право граждан на мирные собрания", - сказано в заявлении Amnesty International Украина.

В организации выражают обеспокоенность ростом уровня насилия в отношении участников и отмечают, что в течение последнего года произошло более 50 нападений на ЛГБТ-активистов, антикоррупционных активистов, журналистов, цыганские семьи. "В абсолютном большинстве случаев нет какого либо эффективного расследования", - подчеркивают правозащитники.

"Amnesty International призывает Национальную полицию города Киева и КГГА приложить все усилия, чтобы гарантировать безопасное проведение мероприятия и обеспечить право граждан на мирный протест", - сказано в сообщении.

В Киеве 18 ноября с 2016 года ежегодно происходит марш к международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия, который отмечается в мире 20 ноября.

 

 
 
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Международная правозащитная организация Amnesty International Украина призывает Национальную полицию и Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА)...
 
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