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НАСА запустило ракету "Антарес", созданную при участии украинских предприятий

17.11.2018 16:21 — Разное | Интерфакс  
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В США с космодрома НАСА "Уоллопс Айленд" совершен запуск ракеты-носителя "Антарес", созданной американской корпорацией Orbital ATK с участием, в том числе украинских предприятий, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

Как отметил посол в субботу на своей странице в соцсети "Фейсбук", ракета "Антарес" "является успешным примером взаимодействия компаний космической отрасли Украины и США в сфере мирного исследования космоса.

"Так, главная конструкция первой степени ракеты разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена на "Южном машиностроительном заводе им.Макарова" в сотрудничестве с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос", "Хартрон-ЮКОМ", "Рапид" и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях "Антареса", которые проводились в США", - сообщил В.Чалый.

"Именно эта ракета должен доставить грузовой модуль "Сигнус" к Международной космической станции", - добавил он.

Посол напомнил, что в июне 2018 года американская компания Orbital ATK - партнер Украины по этому проекту - стала подразделением одной из мощнейших оборонительных корпораций США - Northrop Grumman Inc.

 
 
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В США с космодрома НАСА "Уоллопс Айленд" совершен запуск ракеты-носителя "Антарес", созданной американской корпорацией Orbital ATK с участием, в том числе украинских...
 
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