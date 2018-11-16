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Во Франции машина задавила участницу митинга против повышения цен на топливо

17.11.2018 16:13 — Разное | Интерфакс  
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Женщина-водитель по неосторожности сбила во Франции участницу акции протеста против повышения цен на топливо, сообщил глава французского МВД Кристоф Кастанер в телеэфире.

Трагическое происшествие случилось в департаменте Савой на юго-востоке страны: женщина, находившаяся за рулем автомобиля, увидела манифестантов, заблокировавших движение по дороге, случайно увеличила скорость и насмерть сбила участницу акции.

Блокады дорог в знак протеста против повышения цен на топливо проходят в субботу более чем в тысяче мест по всей Франции. В протестах принимают участие примерно 50 тыс. человек, сообщает Le Figaro.

 
 
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Женщина-водитель по неосторожности сбила во Франции участницу акции протеста против повышения цен на топливо, сообщил глава французского МВД Кристоф Кастанер в...
 
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