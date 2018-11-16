С 18 ноября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Топливо вновь подорожает на 1 копейку. С 18 ноября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 42 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 51 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 72 копейки, ДТ — 1 рубль 51 копейку.Это двадцать четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 11 ноября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.Накануне глава «Белнефтехима» заявил, что увеличение цен на топливо не компенсировало изменения стоимости сырья.заявилОн уверил, что