ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 18 ноября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

17.11.2018 17:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
С 18 ноября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Топливо вновь подорожает на 1 копейку. С 18 ноября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 42 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 51 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 72 копейки, ДТ — 1 рубль 51 копейку.

Это двадцать четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 11 ноября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Накануне глава «Белнефтехима» заявил, что увеличение цен на топливо не компенсировало изменения стоимости сырья. «Предпринятое увеличение цен не компенсировало изменения стоимости сырья даже с учетом начала снижения стоимости нефти в последние недели. Решение об увеличении либо снижении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации по нескольким показателям: стоимость нефти, курс белорусского рубля, динамика цен в соседних странах, налоговая составляющая», — заявил Андрей Рыбаков.

Он уверил, что «в любом случае цены на АЗС Беларуси будут изменяться постепенно, без рывков».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 18 ноября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я уверена, что всех покорю»: в минском аэропорту встречают участников Евровидения-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика