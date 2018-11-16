Москвич умер от передозировки корвалолом и пустырником



Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

«Известия»

Жилище пришлось вскрывать при помощи спецслужб по просьбе родственников, поскольку перед смертью 36-летний мужчина не выходил на связь.Специалисты пришли к выводу, что он был мертв больше суток. Рядом с телом покойного нашли сумку с $150 тыс.Других подробностей пока нет.