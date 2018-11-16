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Москвич умер от передозировки корвалолом и пустырником
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Жилище пришлось вскрывать при помощи спецслужб по просьбе родственников, поскольку перед смертью 36-летний мужчина не выходил на связь.
Специалисты пришли к выводу, что он был мертв больше суток. Рядом с телом покойного нашли сумку с $150 тыс.
Других подробностей пока нет.
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Жилище пришлось вскрывать при помощи спецслужб по просьбе родственников.
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