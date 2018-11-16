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«Я уверена, что всех покорю»: в минском аэропорту встречают участников Евровидения-2018
Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 прибывают в Беларусь. В Национальном аэропорту уже встретили делегации из Австралии и Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
17 ноября в белорусской столице ждут представителей Уэльса и Албании. В числе встречающих и съемочная группа СТВ. Корреспондент Юлия Бешанова одной из первых познакомилась с юными артистами.
Юлия Бешанова, СТВ:
Сегодня в Минск прибывают четыре делегации: из Австралии, Албании, Сербии и Уэльса. Буквально только что приземлился борт сербской участницы. Ее зовут Бояна Радованович. Девушке 13 лет, она профессионально занимается музыкой. На Евровидении исполнит песню под названием «Свет».
Юлия Бешанова:
Бояна Радованович, представительница Сербии на международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018»:
Наша страна на европейском празднике музыки соберет участников из 19 государств – это рекордное количество. Открытие недели Евровидения пройдет уже в понедельник 19 ноября в выставочном комплексе «БелЭкспо». Ожидается, что в этой церемонии примут участие почти 300 гостей. Юные исполнители и будущие звезды пройдут по красной дорожке и ответят на вопросы журналистов.
Ну а в следующее воскресенье состоится грандиозный финал шоу Евровидения. Беларусь представит
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«Я уверена, что всех покорю»: в минском аэропорту встречают участников Евровидения-2018
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Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 прибывают в Беларусь. В Национальном аэропорту уже встретили делегации из Австралии и Сербии, сообщили в...
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