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Под Гомелем задержан охотившийся в деревне на зайца мужчина
Новости Беларуси. Утром 17 ноября в милицию позвонила жительница деревни Коровышень Гомельского района.
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К месту незамедлительно выехали ближайшие наряды ГАИ, также были привлечены сотрудники ОМОНа. Прибывшие правоохранители начали поиски стрелка. Через некоторое время был замечен мужчина, приметы которого совпадали с описанными женщиной.
Гражданин был в камуфлированной одежде с рюкзаком и ружьём. Подозреваемого задержали, его личность установлена. Неизвестный оказался 43-летним безработным гомельчанином.
По предварительным сведениям, у него есть документы на ношение и хранение охотничьего ружья, а также охотничья путёвка. Сегодня мужчина охотился на зайца, но не учёл, что нельзя стрелять вблизи населённого пункта. Расстояние от крайнего строения должно составлять минимум 200 метров.
К слову, зайца охотник подстрелил, забрал его и ушёл в лес. Там он освежевал животное, положил его в рюкзак и вернулся в деревню, где был задержан.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
На неделе в Брестском районе по подозрению в охоте на зубра были задержаны три местных жителя.
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Новости Беларуси. Утром 17 ноября в милицию позвонила жительница деревни Коровышень Гомельского района. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, женщина...
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